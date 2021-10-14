تركيا مهتمة بالاستثمار في إنتاج أدوية السرطان بالجزائر

أبدت مخابر تركية رغبتها في الإستثنار في مجال إنتاج الأدوية المضادة للسرطان بالجزائر. وهذا خلال المباحثات التي أجراها السفير التركي ماهينور أوزدمير جوكتاس مع وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد.

القاء جرى بمقر الوزارة أين تباحث الطرفان سبل ترقية التعاون بين البلدين من خلال عقد اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها التركية.

ووفق بيان الوزارة هناك رغبة للمخابر التركية في الاستثمار في مجال الانتاج البيوتكنولوجي.لاسيما الأدوية المضادة للسرطان، وهو المشروع الذي سيعزز مكانة الجزائر كمنصة للانتاج الصيدلي الموجه للتصدير نحو القارة الافريقية.