تركيا.. إعفاء هؤلاء الجزائريين من التأشيرة

أصدرت السلطات التركية قرار بإعفاء فئتين من المواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول إلى تركيا.

وجاء هذا بموجب قرار رئاسي رقم 11456، وقّعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتاريخ 19 جوان 2026 . وصدر في الجريدة الرسمية التركية العدد 33286 بتاريخ 20 جوان 2026.

وشمل القرار المواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر عادية، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أو تزيد عن 50 سنة. وهذا خلال مدة إقامة لا تتجاوز 90 يوما ضمن كل 180 يوما.

كما حدد قرار الإعفاء من التأشيرة، حالتين محددتين وهي عند السفر إلي تركيا لأغراض سياحية أوأثناء العبور عبر الأراضي والمطارات التركية.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 19 جوان 2026، في خطوة من شأنها تسهيل تنقل العائلات وكبار السن بين البلدين. وأيضا لدعم حركة التنقل والتبادل.