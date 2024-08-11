تركيب السيارات.. هذه تفاصيل تسليم مصنع “كيا” إلى مؤسسة “فوندال”

كشف نور الدين صالحي الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”، أن استرجاع المصنع هو استرجاع لممتلكات الدولة. حيث أن رئيس الجمهورية وعد وأوفى بعهده.

وأضاف الرئيس المدير العام في تصريح “للنهار”، أن المصنع يقع تحت توصيات وزير الصناعة الذي أكد وحثّ على التسريع في تشغيل المصانع ومواصلة نشاط تركيب وتصنيع السيارات. مؤكدا أنه تم اليوم الأحد رسميا تسليم واستلام المصنع من أملاك الدولة إلى الشركة العمومية “فوندال” التابعة لمجمع “إيميتال”.

وأوضح صالحي، أنه سيتم تجريد كل ما هو موجود في المصنع التابع للشركة ليتم بعدها إستدعاء العمال المختصين والذين كانوا يزاولون مهامهم في المصنع والبالغ عددهم قرابة 1600 عامل. من أجل الإسراع في تشغيل المصنع في أقرب الآجال.

من جهته قال والي باتنة محمد بن مالك، أن المصنع يأتي في إطار استرجاع الاموال المنهوبة التي وعد بها رئيس الجمهورية. كما سيتم الحفاظ على العمال ونشاط المصنع المتمثل في تركيب السيارات. مشيرا إلى أن المصنع سيخلق حركية وديناميكية وثروة ومناصب عمل جديدة.

وأضاف في سياق ذي صلة،أن المصنع سيختص في تركيب وتاصنيع العلامات الجزائرية فقط تشجيعا للمنتوج المحلي.