قناة النهار تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري بقلم قناة النهار نشر في 27 نوفمبر 2022 - 10:40 سكري شارك غرِّد أرسل 110 0 تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MtgV0 اقرأ أيضا طالع هابط: أخت في حالة حرجة بمستشفى بينام تحتاج مساعدتكم قناة النهار 15 نوفمبر علي عون: الاقراص المهـ.لوسة المنتشرة بين التلاميذ والشباب غير مصنوعة في البلاد بل هناك عصابات تدخلها قناة النهار 08 نوفمبر يوسف يحوّل سيارته القديمة إلى سيارة تجارية لكسب قوت يومه قناة النهار 10 نوفمبر نداء للجمهور.. وكلاء الجمهورية يفضحون المحتالين قناة النهار 18 نوفمبر إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الاسعار قناة النهار 16 نوفمبر طالع هابط: سكان من ولاية سعيدة يتم طردهم من طرف ولاية تيارت بحجة أن الأرض ملك لها .. مخك يحبس قناة النهار 20 نوفمبر شاهد..كمية كبيرة من الألبسة،خزانات و دراجات رباعية الدفع حجزتها جمارك ميناء الجزائر قناة النهار 07 نوفمبر كيف تطوّر الطفل الصغير الذي بداخلك .. ببساطة هاوليك الحل قناة النهار 10 نوفمبر زين عامر: المنتخب التونسي خانته الفعالية أمام المرمى والمدرب لم يوظف أوراقه كاملة قناة النهار 26 نوفمبر صريح جدا : هكذا يعاني ضـ.حايا التنابز بالألقاب في صمت قناة النهار 14 نوفمبر