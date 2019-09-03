تركيب وتشغيل 53 محطة لتقنية الجيل الرابع لخدمات الهاتف والانترنيت ببجاية

قامت مؤسسة إتصالات الجزائر، لولاية بجاية، خلال السنوات الأخيرة، بإدخال تقنية جديدة تتمثل في الجيل الرابع .

وتم تركيب وتشغيل 53 محطة لتقنية الجيل الرابع لخدمات الهاتف والانترنيت ذات التدفق العالي.

وعرفت هذه التقنية الجديدة،اقبال كبير من طرف السكان،حيث استفاد 35687 زبون من الخدمة في الأماكن النائية،والمعزولة تابعة لبلديات بجاية .

كما تم توفير 431 مدخل خاص بمؤسسات التعليمية، منها 31 مؤسسة تربوية، من أجل تسهيل المسار البيداغوجي .

وفيما يخص سنة 2019،تم برمجة،أكثر من 20 محطة الجيل الرابع،منها 11 تم الانتهاء من كل الأشغال الخاصة باستقبال المحطات المبرمجة.

وبفضل هذه التقنية تكون اتصالات الجزائر قد حققت نسبة تتعدى 90 بالمائة.