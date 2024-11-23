تركيب 22 مليون كاشف للغاز السام عبر الوطن

أطلقت السلطات العمومية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عملية وطنية واسعة لتركيب 22 مليون كاشف للغاز السام، حيث تشرف مصالح سونلغاز، منذ أشهر على إتمام تزويد المنازل بها.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، أطلقت الوزارة، حملة تحسيسية ابتداءً من اليوم وإلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2024. عبر جميع ولايات الوطن.

وتتضمن الحملة التحسيسية عددا من النشاطات الجوارية الهادفة لمرافقة عمل مصالح سونلغاز. من خلال التعريف والإعلان عن برنامج العملية عبر مختلف البلديات والأحياء. وتحسيس المواطنين بأثرها الإيجابي على حفظ الأرواح. وأهمية تسهيل عمل مختلف الفرق المسخرة. فضلا على ضرورة احترام شروط التشغيل السليم لهذه الكواشف.

كما سيتم من خلال هذه الحملة توسيع الوعي بمختلف سبل الوقاية الأخرى من خطر التسمم بأحادي أكسيد الكربون.