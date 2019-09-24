تركيب 39 محطة لخدمة الجيل الرابع لاتصالات الجزائر بسكيكدة

استفادت ولاية سكيكدة من برنامج لتوسيع الشبكة الهاتفية وتعميم خدمة الانترنت من 23000 خط الالياف البصرية الى غاية المنزل.

وانجز منها 17131 خط يمر عبر 46 مركز توزيع، موزعة على مختلف مناطق الولاية بقي منها 4500 خط مخصصة للأحياء في طور الانجاز.

كما تم توسيع وتأمين شبكة النقل والربط البيني بين سكيكدة والولايات المجاورة لها وهدا لتامين وصلات الالياف وضمان الانترنت بدون انقطاع في الولاية.

كما قامت المديرية العملياتية لولاية سكيكدة بتركيب 39 محطة الجيل الرابع بسعة تقدر بـ27300 منفذ موزعة على مختلف مناطق الولاية خاصة الجبلية منها و النائية لفك العزلة عنها.