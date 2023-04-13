تركيب الشاحنات “فولفو volvo” في الجزائر.. وزير الصناعة يوضّح

كشف وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم أن الشركة ذات العلامة “فولفو” السويدية لتصنيع شاحنات وكذا “رونو تراكس”، أودعت كل منهما طلب الاعتماد على مستوى الوزارة.

وفي جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالبرلمان حول إعادة فتح إعادة فتح مصنع الشاحنات لعلامتي فولفو السويدية ورونو تراكس بمنطقة مفتاح بالبليدة والمغلق منذ 2019 أوضح عون ان الشركة أودعت طلب الاعتماد على مستوى الوزارة لدراسته. من أجل الحصول على الاعتماد لهذه الشركة الناشطة في مجال تركيب الشاحنات بمفتاح بولاية البليدة.

كما رد الوزير بخصوص إصدار قرار غلق المصنع وقال: “بخصوص إصدار قرار غلق المصنع من طرف مصالحنا، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا النوع”.

أما بخصوص العقار الصناعي قال عون ان الوزارة ستعمل على “إصلاح ما يمكن إصلاحه” وأنه “يجري إعداد ملف بخصوص العقار الصناعي غير المستغل سيتم عرضه على مجلس الوزراء”.

وحول إنشاء مناطق صناعية جديدة عبر دوائر الولاية، فقد أوضح الوزير أن ذلك يعود “لتقدير السلطات المحلية أو العمومية”.