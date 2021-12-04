تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر .. رئيس الجمهورية يوضّح

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال افتتاحه الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي رسالة قوية بخصوص عودة مصانع تركيب السيارات. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة انه قبل التحدث عن عودة مصانع والصناعة الميكانيكية يجب البحث في إنتاج قطع غيار. وقال بهذا الخصوص أنتجوا قطع الغيار أولا ثم ابحثوا عن تصنيع السيّارات.

وأضاف الرئيس تبون قائلا: “عليكم بتصنيع قطع الغيار أولا وتوفيرها للسوق الوطنية وتصديرها للخارج، ثم البحث عن تركيب وتصنيع السيارات”، وتابع رئيس الجمهورية انه من الغير المعقول ان لا يكون مصنع لقطع الغيار للسيارات في الجزائر قائلا: لم يتقدم أي متعامل بملف لتصنيع قطع الغيار.

كما أكد رئيس الجمهورية في ذات السياق أن الجزائر قادرة على تصنيع قطع الغيار وتصديرها لكل الدول الإفريقيا وإن أمكن الأمر حتى الاوروبية. حيث تأسف الرئيس تبون لعدم تجرأ أي متعامل أومستثمر ودخول هذا المجال الذي هو ألات فقط على حد قوله.

من جهة أخرى كشف رئيس الجمهورية عن رفع التجميد على 581 ملف في إطار “أندي” في حين أن الافراج عن هذه المشاريع سيسمح باستحداث 75 ألف منصب شغل جديد. كما شدد الرئيس تبون على انتاج وطني محلي، ونقليص نسبة الإستيراد. مضيفا في هذا السياق أنه من غير المعقول استيراد مواد تصنّع محليا.

ودعا رئيس الجمهورية، المسؤول المركزي والمحلي أن يساهم في رفع البيروقراطية عن المشاريع.

وفي ذات الكلمة طمأن رئيس الجمهورية الإطارات والمسؤولين بعدم خضوعهم للمتابعت القضائية مؤكدا أنه سيقوم شخصيا بحماية الإطارات النظيفة من المساس بهم. وقال بهذا الخصوص “لي ما سرقش ولا احد سيمسه والحراش سيكون لسارقي المال العام فقط.

أما بالنسبة للمستثمرين قال الرئيس أن الأبواب مفتوحة لكل الكفاءات في الداخل والخارج للإنخراط في هذا المسعى الطموح. وستُفتح صفحة جديدة بين المستثمر والإدارة وتكون علاقة مبنية على الثقة.

كما أكد رئيس الجمهورية أن المصلحة الوطنية ستعلو على الجميع ولن يكون هناك صراع بين المستثمر والادارة. وستعمل الحكومة على انجاز كل مامن شانه خلق تنمية صناعية مستدامة، وستدعم كل المجهودات لإعادة بناء صناعة قوية تكون في مستوى هذا البلد.

وهذا وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”. وتندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي. وهو القطاع المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني. لدفع نموه. وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لاسيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية.

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كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكنها متوقفة لأسباب تافهة وبيروقراطية.

وأورد الرئيس تبون، في كلمة له على هامش إشرافه على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي: “لدينا مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل.. هل توجد دولة متقدمة قادرة على فعل هذا؟”.

وتسائل رئيس الجمهورية، عن السبب الحقيقي لهذا التوقف والتجميد الذي طال العديد من المشاريع الإقتصادية قائلا: “هل هو تجميد عمدي للسياسية الجديدة للتصنيع وخلق فرص التشغيل أو يعود لخلفيات أخرى”.

وأضاف الرئس تبون: “كيف يمكن تعطيل دخول مصنع في الإنتاح لأسباب تافهة، وبيروقراطية، كعدم منح رخص البناء”.

واستنكر رئيس الجمهورية، تعطيل دخول مصنع للإنتاج، بسبب تجاوزه المساحة المخصصة للبناء، بمتر واحد قائلا: “متر يمنع 80 منصب شغل، هذه المبررات جريمة في حق الاقتصاد الوطني. رخصة البناء لم تسلم والمصنع تم بناؤه، هذه عرقلة مبيتة وواضحة للانطلاقة الاقتصادية وتصرفات غير وطنية”.

كما أشار الرئيس تبون، إلى حالة مصنع الأكسجين في وهران، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة، إلى غاية تدخل الوزير الأول ليتم منحه رخصة لمدة 6 أشهر فقط.

كما ذكر الرئيس، حالة شاب ينحدر من سي البشير في وهران، والذي قام بمشروع لتربية الأبقار، ولكن تم توقيف مشروعه بحجة أن المنطقة التي بنى فيها مشروعه صناعية وليست فلاحية. مستنكرا هكذا تصرفات ومشيرا إلى أنه ومن المفروض منحه مكان آخر للقيام بمشروعه بدل تعطيله.

وأضاف رئيس الجمهورية: “ملايير الدولارات تم صرفها في المصانع، وفي الأخير يأتي البيروقراطي ولا يمنحك رخصة”.

ودعا الرئيس، أصحاب المشاريع الصناعية والذين يعانون من هكذا عراقيل وظلم، إلى الاتصال بوسيط الجمهورية فورا للتكفل بإنشغالاتهم.

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