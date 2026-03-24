تركيز عالٍ للخُضر في تورينو قبل وديتي غواتيمالا والأوروغواي

تتواصل تحضيرات المنتخب الوطني الجزائري في أجواء من الجدية والانضباط بمدينة تورينو، تحسبًا لخوض مواجهتين وديتين أمام غواتيمالا والأوروغواي يومي الـ 27 والـ 31 مارس الجاري على التوالي.

ورفع أشبال الناخب الوطني، بيتكوفيتش، وتيرة العمل، اليوم الثلاثاء،خلال ثاني حصة تدريبية في تورينو، حيث يسود تركيز كبير بين اللاعبين، مع رغبة واضحة في استغلال هاتين المباراتين الوديتين لتأكيد الجاهزية وتحقيق أقصى استفادة فنية وتكتيكية.

ويعمل الطاقم الفني على ضبط التفاصيل الأخيرة، خاصة على مستوى الانسجام بين الخطوط وتجريب بعض الخيارات، من أجل الظهور بوجه قوي ومقنع خلال هاتين المواجهتين.