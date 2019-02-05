تركي مسعودي يرّد على قاسي السعيد بخصوص بيع نشيد المولودية !

ردّ رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر تركي مسعودي على تصريحات المدير الرياضي لفريق العميد كمال قاسي السعيد بخصوص بيع النشيد الرسمي للفريق.

وتحدث تركي مسعودي في تصريح لـ”لنهار أون لاين”، عن قضية بيع النشيد الرسمي لفريق المولودية لأحد متعاملي الهاتف النقال بمبلغ 500 مليون سنتيم، ومصير هذه الأموال التي دخلت رصيد النادي قائلا:

” لا يمكن لأي أحد أن يبيع شعار، وألوان، ونشيد النادي، كل ما في الأمر هو أننا إشترطنا حقوق تمويل النشيد، وتحصلنا على عقد لمدة موسم واحد من طرف متعامل الهاتف النقال بمبلغ 500 مليون، وكان لنا الشرف كأول فريق في الجزائر وإفريقيا يكون له نشيد رسمي”.

“وتضمن العقد مع “أوريدو” أن يتم بث النشيد في كل أقطار التراب الوطني وحتى خارج الوطن، وكل محب للفريق يمكنه أن يحمّل النشيد على هاتفه النقال”

وأضاف:”لا يمكن لأي شخص أن يبيع النشيد، لأنه محفوظ على مستوى الديون الوطني لحقوق المؤلفONDA، وهو محمي من طرف القانون الجزائري”.

“الأموال لم تدخل لجيب تركي مسعودي، بل إستفاد منها النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر، والصك البنكي جاهز وسأقابل به قاسي السعيد”.

وإختتم حديثه قائلا:”الأموال إستفاد منها تكوين الفئات الصغرى، بالإضافة إلى إختصاصات الجيدو، الكاراتي، المصارعة والمبارزة”.