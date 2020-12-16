تركي.. نجاح مجمع اتصالات الجزائر مرهون بمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم

أكد الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، كريم بيبي تركي، أن المجمع يعمل على الحفاظ وتطوير استثماراته باعتباره مربحا ومنتجا.

وأشار بيبي تركي، إلى أن نجاح مجمع اتصالات الجزائر مرهون بمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم.

وقال المسؤول ذاته، إن المجمع يضم أربع شركات تتمثل في مؤسسة اتصالات الجزائر والمتعامل بالهاتف النقال موبيليس.

بالاضافة إلى المؤسسة الفضائية ومؤسسة اتصالات الجزائر-أوروبا”.

وتابع كريم بيبي تركي، أن نجاح هذه المؤسسات مرهون بتحديث مراكز البيانات واستخدام الطاقم البشري الكفء.

وبقائها مواكبة للاختصاصات الجديد،والتكيف مع ما تمليه استراتيجية التطور على المدى البعيد،لاسيما ما تعلق بتكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية،وفق الجيل الجديد.

للإشارة، قدم الرئيس المدير العام للمجمع، أمس الثلاثاء،عرضا أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.

وجاء العرض حول الوضعية الحالية للمجمع وهيكلته.