ترك باب التكهنات مفتوح.. مبابي يستأنف التدريبات مع البياسجي

إستئنف كيليان مبابي، اليوم الاثنين، التدريبات التحضيرية مع فريقه باريس سان جيرمان تحسبا للموسم المقبل، وسط تكهنات حول مستقبله.

خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي صيف 2024، وربطت العديد من التقارير اللاعب مبابي بالإنضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الباريسي، صور لتدريبات الفريق اليوم الإثنين، والتي شهدت حضور نجم الفريق كيليان مبابي، والذي إلتقى زملائه والمدرب الجديد إنريكي في حصة تدريبية التي تسبق دورة اليابان التحضيرية.

يجدر الإشارة، أبلغ مؤخرا كيليان مبابي إدارة فريقه عن رغبته في الرحيل، بعد نهاية عقده العام المقبل، في حين أبلغه رئيس الفريق الخليفي، بأنه لن يتركه يرحل مجانا.