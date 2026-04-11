ترامب يتوعد إيران.. مضيق هرمز سيُفتح قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح بأي تهديد للملاحة في المياه الدولية، وتوعد إيران بإنهاء أزمة مضيق هرمز بطريقة أو بأخرى إذا لزم الأمر، وذلك قُبيل محادثات سلام في باكستان سيشكّل هذا الممر الحيوي بندا رئيسيا فيها.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية: “سوف نفتح الخليج معهم أو بدونهم… أو المضيق كما يسمونه. أعتقد أن الأمر سيكون سريعا إلى حدّ ما، وإذا لم يحدث ذلك فسنكون قادرين على إنهاء الأمر”. مشدّدا على أن المضيق سيُفتح “قريبا”.

وكان ترامب قد أكد أن بلاده ستعمل على إعادة فتح المضيق “قريبا جدا”. معتبرا أن إيران لا تملك “أوراقا تفاوضية” تُذكر، باستثناء قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق.

وتعدّ السيطرة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام في العالم، في صلب محادثات السلام التي تستضيفها باكستان اليوم السبت.