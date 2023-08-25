قناة النهار ترميم وتهيئة 130 مدرسة إبتدائية وتسليم 15 مؤسسة تربوية بالمدية بقلم قناة النهار نشر في 25 أوت 2023 - 16:07 مدرسة إبتدائية شارك غرِّد أرسل 14 0 ترميم وتهيئة 130 مدرسة إبتدائية وتسليم 15 مؤسسة تربوية بالمدية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dK8SI اقرأ أيضا الطارف : الفكاهة والغناء تعيد إحياء مهرجان ليالي المرجان بالقالة قناة النهار 13 أوت كراسي عائمة بالشواطيء لتسهيل السباحة على ذوي الإحتياجات الخاصة قناة النهار 08 أوت المضاربين بقوت الجزائريين .. رئيس الجمهورية يتوعد بمواصلة معاقبة كل من ثبت تورطه قناة النهار 06 أوت باتنة / إنخفاض في حالات التسممات الغذائية وإرتفاع في حالات التسمم العقربي قناة النهار 23 أوت تيزي وزو: انطلاق قافلة تضامنية إلى المتضررين من الحرائق الأخيرة بولاية بويرة قناة النهار 08 أوت طالع هابط: سكان عنابة يتسغيثون يطالبون بتدخل السلطات بسبب مياه الصرف الصحي التي إحتلت المدينة قناة النهار 06 أوت العثور على الطفل المفقود سراج بعد 18 ساعة من البحث بغابة السواقي بالمدية قناة النهار 06 أوت وزير السياحة : ولاية الطارف ستستقبل أكثر من 16 مشروع سياحي ذات جودة قناة النهار 14 أوت في حالة نادرة.. قصة حسام يعيش بأربع كلى سليمة قناة النهار 25 أوت طالع هابط: شاهد الأزمة التي يعيشها سكان الأغواط بسبب قطرة ماء قناة النهار 06 أوت