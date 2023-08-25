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قناة النهار

ترميم وتهيئة 130 مدرسة إبتدائية وتسليم 15 مؤسسة تربوية بالمدية

بقلم قناة النهار
ترميم وتهيئة 130 مدرسة إبتدائية وتسليم 15 مؤسسة تربوية بالمدية
مدرسة إبتدائية
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ترميم وتهيئة 130 مدرسة إبتدائية وتسليم 15 مؤسسة تربوية بالمدية

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