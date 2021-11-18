مطلقون في ترميم حياتهم يرغبون

الرقم السري :

135960

تاجر ميسور يناشد زوجة بنت أصول

جمال من البليدة، رجل في الـ47 من عمره. يتمنى من خلال منبر مركز الأثير وصفحة أدم وحواء. لأن يجد من يكمل معها المشوار بعد طلاقه من زوجته التي أخذت الأبناء وكسبت حظانتهم. جمال رجل يمارس التجارة، ميسور الحال، ولديه سكن خاص.

يتمنى أن ينعم بالاستقرار من جديد، إلى جانب إنسانة تحتوي قلبه. وتعاشره بالمعروف، كما أنه يريدها ماكثة في البيت، لا تهمه ولايتها، شرطه أن تكون عزباء، أو أرملة بأولاد يربح أجر رعايتهم والعناية بهم.

الرقم السري :

135961

مستعجل على الارتباط.. فمن تفتح له الباب

شاب من ولاية تسمسيلت، يبلغ من العمر 39 سنة. اتصل بنا وأعرب عن خالص نيته في إتمام نصف الدين بعد خيبة الطلاق التي ألمت بحياته. موظف في قطاع الصحة، مطلق بدون أولاد. مقيم مع الأهل وهو إنسان في غاية الجدية والاحترام.

يريد ترميم حياته وأن يجمعه القدر بإنسانة تكون له سندا وعونا، يريدها من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري. سنها يكون أقل من 38 سنة، لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد. يفضلها عاملة، ولا يهم إن كانت ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

135962

تحلمين بالاستقرار.. صاحب هذا العرض أفضل قرار

مطلق من ولاية برج بوعريريج، رجل مضى من 44 عاما، تقدَّر عليه الطلاق. ولم تفر التجربة بأولاد، يمارس التجارة ويملك مسكن خاص، يحيا حياة يلفّها الروتين والرتابة. لهذا يريد ترميم حياته كما يتمنى أن يرتبط بامراة تجعل البسمة ترتسم في حياته من جديد.

كل ما يتمناه الزواج على سنة خير الأنام، إلى جانب امرأة كيسة طيبة القلب. يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، يفضلها ماكثة في البيت. سنها لا يتعدى 40 سنة، لا يهم إن كانت عازبة، أرملة أو مطلقة، حتى بأولاد، سيكون لهم نعم الأب.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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