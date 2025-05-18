ترويج مواضيع “الباك” على منصات التواصل الاجتماعي..هذا ما تنصح به وزارة التربية

دعا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى “تجنب متابعة ما يروّج له من مواضيع مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كونها تفقدهم التركيز بالدرجة الأولى والاهتمام بدلا من ذلك بالمراجعة و التحضير في هدوء و سكينة دون أي ضغوطات. باعتبار أن الامتحانين عاديين كسائر الامتحانات الفصلية التي يجتازها التلاميذ على مستوى مؤسساتهم التربوية”.

و فيما يتعلق بآليات الدعم النفسي الموجّهة للمترشحين، أكد حاج كولا أنه و بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة. تم “تعيين كما كل سنة. أخصائيين نفسانيين عبر جميع مراكز الإجراء. قصد مرافقة التلاميذ لاجتياز امتحاناتهم في هدوء وأريحية دون أي ضغوطات نفسية”.

تجدر الإشارة إلى أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون ما بين 1 إلى 3 جوان 2025، في حين سيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 19 جوان 2025.