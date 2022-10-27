تريد أن تستمر علاقتك مع الأخرين؟

عليك أن تتقن فن المسافات. فالمسافة بين الأرض والشمس هي التي حمت الكون من الإحتراق والتجمد، والمسافة بين الكلمة والكلمة هي التي جعلتنا نقرأ ونفهم ما كتب. إذن فضبط المسافات وهندستها الدقيقة هي التي أنتجت كونا رائعا. لهذا وحتى تصبح حياتك رائعة وتستمر علاقتك مع الأخرين ولا تصطدم بمن تحب، عليكم أن تترك مسافة وتحسب خطواتك بدقة، لا تبتعد أكثر مما ينبغي ولا تقترب أكثر مما ينبغي.

تريد أن تستمر علاقتك مع الأخرين؟

فهذه الخطوات المحسوبة بدقة لا تعني الغرور أبدا، بقدر ما هي تعني الرغبة في استمرار الود والإحترام.فلكل إنسان عيوب وأخطاء، وأفعال وردات فعل، وكلمات لا تظهر إلا بالإقتراب منه، من الممكن أن تجرح أو تترك أثرا دون أن يشعر بها، بسبب رفع التكلفة ووجود هذه المسافة القريبة جدا.فلتبدأ من الآن بإتقان فن المسافات لتسعد حياتك وحياة من حولك،واستمتعوا بحياتكم بأفضل ما يمكن.

طالع أيضا : ابن الوسط يريدها موظفة مستقرة مواضيع ذات صلة نكتة الرجل الحكيم يحكى أنه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته. لكنهم كانوا في كل مرّة يحدّثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم، حتى سئم منهم. وفي يوم من الأيام، جمعهم الرجل الحكيم وقصّ عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين، بعد بضع دقائق، قصّ عليهم النكتة ذاتها مرّة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثمّ ما لبث أن قصّ الطرفة مرّة ثالثة، فلم يضحك أحد، عندها ابتسم الحكيم وقال:”لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرّة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كلّ مرة؟!” العبرة: القلق لن يحلّ مشاكلك وإنّما هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة. 📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

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