تريزيغي يهدد مكانة فيغولي في غلطة سراي

يسعى نادي غلطة سراي التركي، للتعاقد مع النجم المصري محمد تريزيغي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، لأخذ مكانة الدولي الجزائري سفيان فيغولي.

وكشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن مسؤولي غلطة سراي، يفكرون في التخلي عن خدمات فيغولي، الصيف المقبل، للتعاقد مع محمد تريزيغي.

وأضافت ذات المصادر، أن إدارة النادي التركي دخلت في مفاوضات أولية مع النجم المصري، في انتظار، تقدمها بعرض رسمي.

يذكر أن سفيان فيغولي، يملك عدة عروض من أندية خليجية، إلا أنه لازال مرتبطا بعقد مع ناديه غلطة سراي التركي، إلى غاية شهر جوان 2022.