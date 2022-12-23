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الرياضة

تريعة :”اللاعبون يدينون برواتب 3 أشهر وبوطاجين سيبقى مدربا رئيسيا “

بقلم عزيز طالبي
تريعة :”اللاعبون يدينون برواتب 3 أشهر وبوطاجين سيبقى مدربا رئيسيا “
تريعة
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كشف رئيس اتحاد بسكرة عبد القادر تريعة أن اللاعبين يدينون بمنحتي نادي بارادو شباب بلوزداد إلى جانب رواتب  3 أشهر.

وقال تريعة في تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “اللاعبون يدينون بمنحتي بارادو شباب بلوزداد، كما يدينون بـ 3 أشهر كرواتب لهم. سنكمل مقابلة الحمراوة و سوسطارة وبعدها سنجتمع مع اللاعبين للحديث عن عدد من النقاط”.

وأضاف رئيس فريق أبناء الزيبان “محمد بوطاجين سيبقى خليفة لبوزيدي لأن التيار بينه وبين اللاعبين جيّد، سيكون على رأس الفريق. و أضع كامل الثقة فيه”.

و ختم :” أرد أن أؤكد فقط ان بوطاجين يملك الإجازة التدريبية التي تسمح له بالتدريب على المستوى العالي”.

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