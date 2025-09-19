تريكي في المركز الرابع عالميًا في بطولة العالم لألعاب القوى

احتل البطل الجزائري ياسر تريكي المركز الرابع خلال مشاركته في نهائي مسابقة الوثب الثلاثي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعدما سجل أفضل قفزة له بمسافة بلغت 17.25 متر.

ورغم اقترابه من الميدالية البرونزية، لم يتمكن تريكي من الصعود إلى منصة التتويج، ليكتفي بمركز شرفي في منافسة قوية شهدت تواجد عدد كبير من المنافسين الكبار.

وظهر تريكي بشرف في المنافسة بعدما فرض نفسه ضمن نخبة العالم في أحد أصعب التخصصات.

وتُعد هذه المرتبة الرابعة إنجازًا في حد ذاته، رغم الحسرة التي خلفها ضياع الميدالية، خاصة وأن تريكي كان من بين أبرز المرشحين للظفر بإحدى المراكز الثلاثة الأولى.