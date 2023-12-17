تريكي: مركز بيانات وزارة المالية يعزز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

هنأ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، قطاع المالية بعد تدشين مركز البيانات الجديد، أين أكد أن هذا الأخير يعد لبنة إضافية تعززت بها البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلادنا.

وقال وزير البريد عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، “أهنئ زميلاتي وزملائي في مؤسسة دعم تطوير الرقمنة. وجميع شركائهم، تحت إشراف إطارات وزارة المالية، على تحقيقهم هذا الإنجاز. في ظرف زمني قياسي، و هو ما يجسد التكامل والتعاون ما بين القطاعات من أجل رفع تحدي الرقمنة”.

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