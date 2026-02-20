تريكي :”هدفي بطولة العالم والأداء الأفضل لم تروه بعد”

أعرب العداء الجزائري ياسر تريكي عن سعادته الكبيرة بتواجده مجددا في ملتقى لييفين الدولي داخل القاعة، مؤكدا رغبته في الاستمرار بالمشاركة في هذا الموعد الرياضي إلى غاية نهاية مسيرته.

وقال تريكي في تصريحاته عقب نهاية المنافسة: “أنا سعيد لتواجدي هنا في ليفين مرة أخرى وأتمنى المشاركة هنا دائما إلى غاية نهاية مسيرتي”. وأضاف: “لقد توقعت أنا ومدربي أن نحقق (قفزة) ما بين 17.30 و17.40 مترًا بعد وصولنا إلى المراحل الأخيرة من التحضير لبطولة العالم”.

وتابع قائلا: “نعم، الهدف الرئيس هو بطولة العالم بعد شهر من الآن، الأداء الأفضل لم تروه بعد”، خاتمًا تصريحه بالقول: “تحيا الجزائر”.

وتألق ياسر تريكي في منافسات الوثب الثلاثي ضمن ملتقى لييفين الدولي داخل القاعة بفرنسا، بعدما تمكن من احتلال المركز الأول بتسجيله قفزة بلغت 17.35 مترًا. وهو أفضل رقم عالمي يسجل إلى حد الآن في سنة 2026، وثالث أفضل رقم في مشواره الرياضي، متفوقا على نخبة من أبرز المنافسين على غرار الجمايكي جوردان سكوت والكوبي لازارو مارتينيز، صاحب برونزية بطولة العالم 2025.

ويواصل تريكي بهذا الإنجاز تشريف ألعاب القوى الجزائرية على الساحة الدولية، معززا حظوظه في تحقيق نتائج إيجابية خلال المواعيد المقبلة.