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الرياضة

تريكي ولهولو يتألقان في البطولة الوطنية الشتوية

بقلم محمد.ل
تريكي ولهولو يتألقان في البطولة الوطنية الشتوية
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بسط العداءان محمد ياسر تريكي وعبد المالك لهولو، سيطرتهما على البطولة الوطنية الشتوي لألعاب القوى، التي أقيمت بملعب الملحق 5 جويلية. بالعاصمة يومي 10 و 11 مارس 2023.

ونجح البطل تريكي محمد طاهر ياسر، في خطف ميداليتين ذهبيتين في الوثب الثلاثي بوثبة قدرت بـ 16 متر و 70 سم. وفي الوثب الطويل حقق وثبة قدرت بـ 7 متر 79 سم. ضمن منافسات البطولة الوطنية الشتوية للمضمار.

بينما أحرز العداء لهولو عبد المالك، ميدالية ذهبية في نهائي سباق 400 م حواجز بتوقيت قدره 49ثا و 42ج.

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