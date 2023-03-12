تريكي ولهولو يتألقان في البطولة الوطنية الشتوية

بسط العداءان محمد ياسر تريكي وعبد المالك لهولو، سيطرتهما على البطولة الوطنية الشتوي لألعاب القوى، التي أقيمت بملعب الملحق 5 جويلية. بالعاصمة يومي 10 و 11 مارس 2023.

ونجح البطل تريكي محمد طاهر ياسر، في خطف ميداليتين ذهبيتين في الوثب الثلاثي بوثبة قدرت بـ 16 متر و 70 سم. وفي الوثب الطويل حقق وثبة قدرت بـ 7 متر 79 سم. ضمن منافسات البطولة الوطنية الشتوية للمضمار.

بينما أحرز العداء لهولو عبد المالك، ميدالية ذهبية في نهائي سباق 400 م حواجز بتوقيت قدره 49ثا و 42ج.