تريكي يتأهل لنهائي الوثب الثلاثي ويحمل آمال الجزائريين بالتتويج بميدالية أولمبية

تأهل الجزائري “ياسر تريكي” لنهائي الوثب الثلاثي بعد قفزة بلغت 17.05 متر وبات يحمل آمال الجزائريين في التتويج بميدالية أولمبية، في وقت توالت الاخفاقات مع مختلف الرياضيين في مختلف الرياضات.

“تريكي” حقق القفزة التي أهلته في المحاولة الثالثة، كما سيشارك في النهائي الذي سيكون يوم الخميس 5 أوت المقبل.

يذكر أن أفضل رقم لـ “تريكي” هذا الموسم هو 17.33 متر وبالنظر لنتائج المنافسين وفي حالة تحقيقه لهذا الرقم أو أفضل منه فستكون لديه فرصة كبيرة للتتويج بأحد الميداليات.