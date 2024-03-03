تريكي يتوج بالميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى

حصد البطل الجزائري محمد ياسر تريكي، الميدالية الفضية في البطولة العالمية لألعاب القوى داخل القاعات والتي جرت فعالياتها بمدينة غلاسكو.

وجاء تتويج تريكي، بهذه الميدالية، في منافسة الوثب الثلاثي رجال، بعد تحقيقه قفزة قدرت بـ17.35 متر في أول محاولة.

ولم يتمكن البطل الجزائري، من استكمال هذه المنافسة، في المحاولة الثانية، بسبب تعرضه لإصابة.

زرغم اكتفائه بمحاولة واحدة، حقق فيها قفزة بـ17.35 متر، تمكن محمد ياسر تريكي، من اعتلاء منصة التتويج، في المركز الثاني.