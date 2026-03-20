تريكي يتوج ببرونزية الوثب الثلاثي من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة

تألق البطل الجزائري، ياسر محمد طاهر تريكي، اليوم الجمعة، بشكل لافت في اليوم الأول من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقامة بمدينة تورون البولندية.

بعد أن نجح لاعب القوى الجزائري، في اقتناص الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الثلاثي.

و سجل تريكي قفزة مميزة بلغت 17.30 متر، لتضعه على منصة التتويج وتؤكد قدرته على المنافسة مع أفضل لاعبي العالم في هذا التخصص.

كان أداء لاعب القوى الجزائري مذهلًا، حيث أظهر تريكي تركيزًا استثنائيًا وقوة بدنية عالية، مكنته من التفوق على منافسين عالميين، وصنع الفارق في اللحظات الحاسمة من المنافسة.

القفزة التي سجلها لم تكن مجرد رقم، بل تعبير عن سنوات من العمل الجاد والمثابرة، وعن الطموح الكبير للارتقاء بمكانة الجزائر في رياضة ألعاب القوى.

هذه الميدالية تأتي لتضيف فصلاً جديدًا في مسيرة تريكي المشرقة، ولتؤكد على أن الرياضيين الجزائريين قادرون على مواجهة كبار العالم والتألق في المحافل الدولية.

وقد عبّرت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية عن تهنئتها للبطل تريكي عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، مؤكدة فخرها بالإنجاز وإشادة جهود الرياضيين الجزائريين الذين يرفعون علم الجزائر عاليًا في المحافل الدولية.