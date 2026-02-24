تريكي يتوّج بجائزة السلسلة الذهبية العالمية داخل القاعة

تُوِّج العداء الجزائري، ياسر تريكي، اليوم الثلاثاء، بجائزة السلسلة الذهبية العالمية داخل القاعة، في اختصاص الوثب الثلاثي (رجال).

خلال فعاليات ملتقى ليفان الدولي بفرنسا، ضمن الجولة الذهبية لألعاب القوى داخل القاعة.

وجاء هذا التتويج المستحق بعد مشاركة، ياسر تريكي، في ملتقى واحد فقط، نجح خلاله في تسجيل أفضل وثبة عالمية هذا الموسم بلغت 17.35 مترًا، محققًا العلامة الكاملة (10 نقاط). وهي الحصيلة التي كانت كافية لحسم اللقب لصالحه عن جدارة واستحقاق، مؤكّدًا مكانته ضمن نخبة أبطال العالم في اختصاصه.

هذا التتويج يضاف إلى سلسلة من الإنجازات الدولية البارزة في مسيرة البطل الجزائري: فضية بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة 2024 - غلاسكو، المركز الخامس في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى 2025، المركز الخامس في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، المركز الثالث في نهائي الدوري الماسي 2025.

بهذا الإنجاز الجديد، يواصل ياسر تريكي، رفع الراية الوطنية عاليًا، ويؤكد استقراره في القمة العالمية لمنافسات الوثب الثلاثي. في انتظار تحديات أكبر خلال الموسم الجاري، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية الكبرى.