تريكي يحتل المركز الثالث في فعاليات الدوري الماسي بالزيورخ

حقق البطل الجزائري في الوثب الثلاثي تريكي محمد طاهر ياسر النركز الثالث ضمن فعاليات، اليوم الثاني من ملتقى الدوري الماسي لالعاب القوى زيورخ سويسرا.

وحقق تريكي في الجولة 12 و الختامية من جولات الدوري الماسي لسنة 2021 خلال الملتقى يومي الاربعاء 8 و الخميس 9 سبتمبر 2021في المحاولة الأولى 16.64متر، وفي المحاولة الثانية حقق 16.52متر، أما في المحاولة الثالثة فحقق 16.67 متر، فيما حقق في المحاولة الرابعة حقق 16.65متر، مع تسجيل خطأ في المحاولة الخامسة ليختتم محاولاته بـ 17.03متر.

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