تريكي يحرز المركز الثالث في ملتقى تورون لألعاب القوى

ظفر البطل الجزائري، ياسر تريكي، بالمركز الثالث، من مشاركته في ملتقى تورون لألعاب القوى داخل القاعة، ببولندا.

ونجح ياسر تيريكي، في احراز المركز الثالث في الوثب الثلاثيـ بعد تحقيقه قفزة قدرت بـ 16.93 متر.

ويعتبر الرقم الذي حققه البطل الجزائري، في هذا الملتقى الجاري ببولندا، أفضل رقم شخصي له في هذه السنة.

يذكر أن ياسر تريكي، ضمن تأهله للمشاركة في الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية 2024، والمقررة في باريس.