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الرياضة

تريكي يحرز لقب الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى

بقلم عزيز طالبي
تريكي يحرز لقب الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى
تريكي
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حقق العداء الجزائري ياسر تريكي لقب الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى داخل القاعة بعد التصدر في منافسات الوثب الثلاثي.

وأحرز العداء الجزائري ياسر تريكي لقبه الجديد في صنف رجال برصيد 17 نقطة.

كما أصبح تريكي أول رياضي جزائري يفوز بلقب الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى داخل القاعة.

واحتل الإيطالي أندي دياز هيرنانديز المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط خلف البطل الجزائري الذي دخل تاريخ الرياضة الجزائرية.

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