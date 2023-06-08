تريكي يحصد فضية الوثب الثلاثي في تجمع إسبانيا

توج البطل الجزائري محمد طاهر ياسر تريكي، بالميدالية الفضية من مشاركته في تجمع كونتينونتال ويلفا بإسبانيا.

وأحرز تريكي، هذه الميدالية الفضية خلال مشاركته في مسابقة الوثب الثلاثي، بعد تحقيقه قفزة بلغ طولها 16.96 متر، حسب (و.أ.ج).

كما عاد الفوز في هذه المسابقة للكوبي كريستيان نابولي بقفزة بلغت (17.10م)، وحلّ ثالثا الفرنسي بنجمان كومباوري بقفزة بلغت (16.53م).

يذكر أن ياسر تريكي، سبق له أن حقق قفزة بلغت (17.01م) شهر جوان الجاري، خلال التجمع الدولي بمنترويل بفرنسا.