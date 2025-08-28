تريكي يحل ثالثًا في نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى

حقق البطل محمد الطاهر ياسر تريكي، اليوم الخميس، المركز الثالث في منافسات الوثب الثلاثي خلال نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى.

و الذي احتضنته مدينة زيورخ السويسرية.

وسجّل تريكي أفضل قفزة له هذا الموسم، حيث بلغ طوله 17.42 متر، وهو رقم قريب جدًا من الرقم القياسي الوطني الذي يحمله بنفسه والمُسجّل قبل أربع سنوات، بفارق 1 سنتيمتر فقط.

بهذا الأداء القوي، يؤكد تريكي مجددًا مكانته بين نخبة المتخصصين عالميًا في الوثب الثلاثي.

ويُظهر عودته القوية إلى الواجهة بعد موسم شهد تحسنًا تدريجيًا في مستواه، وسط منافسة شديدة من كبار الرياضيين الدوليين.