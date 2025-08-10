تريكي يفوز بمسابقة القفز الثلاثي في ملتقى “تيبوس” لألعاب القوى

فاز البطل الجزائري، ياسر محمد تريكي، بمسابقة القفز الثلاثي، في ملتقى تيبوس “بي تي اس” لألعاب القوى الذي أقيم في سلوفاكيا.

وتمكن تريكي، الإذاعة الوطني الجزائري، من الفوز في هذه المسابقة، في اطار الجولة القارية الفضية 2025، بتسجيله قفزة بلغت (17.14 متر).

كما أضاف ذات المصدر بأن البطل الجزائري، تفوق في هذه المسابقة على كل من السعودي سامي باخيت (16,50 متر)، والنمساوي إنديوراس كينغلي (16,39 متر).

وكان تريكي، قد حقق ثاني أفضل نتيجة له هذا الموسم، في ملتقى سلوفاكيا، بقفزة بلغت 17,23 مترا، التي سجلها في المرحلة العاشرة من الدوري الماسي، التي أقيمت في موناكو، شهر جويلية الفارط.

يذكرؤ أن محمد ياسر تريكي، قد ضمن تأهله منذ مدة لبطولة العالم لألعاب القوى 2025، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر المقبل في طوكيو.