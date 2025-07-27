تريكي يهدي الجزائر ميدالية ذهبية من ملتقى برلين لألعاب القوى

أحرز البطل الجزائري، محمد ياسر تريكي، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية، من مشاركته ضمن فعاليات ملتقى برلين لألعاب القوى - السلسلة الفضية.

وجاء تتويج ياسر تريكي، بهذه الميدالية الذهبية، حسب اللجنة الأولمبية الجزائرية، بعد تمكنه من احتلال المركز الأول في منافسة الوثب الثلاثي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن البطل الجزائري، ياسر تريكي، حقق في هذه المنافسة، قفزة بلغت 17 مترا، ما سمح له في الظفر بالميدالية الذهبية.