تريكي يواصل التألق ويقتنص وصافة ملتقى مدريد

واصل البطل الجزائري، محمد ياسر تريكي، تأكيد مكانته ضمن نخبة أبطال الوثب الثلاثي عالميًا، بعدما حقق، اليوم الخميس، المركز الثاني في ملتقى مدريد الدولي لألعاب القوى.

وتمكن تريكي من تسجيل أفضل قفزة له في المنافسة بلغت 17.50 مترًا، ليضمن بذلك الصعود إلى منصة التتويج ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الموسم الحالي، في وقت يواصل فيه تقديم مستويات ثابتة تؤكد جاهزيته الفنية والبدنية.

وكان العداء الجزائري قريبًا جدًا من تحقيق إنجاز أكبر في المحاولة السادسة والأخيرة. بعدما تجاوز حاجز 17.85 مترًا، غير أن القفزة ألغيت بسبب خطأ تقني بسيط، ليحرم من تصدر المنافسة وتسجيل أحد أفضل أرقامه في مسيرته.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليعزز المسيرة الاستثنائية لابن مدينة قسنطينة في موسم 2026، الذي شهد تحطيمه للرقم القياسي الوطني في ملتقى الدوحة الماسي (17.67 م)، وتتويجه بذهبيتي تجمع النمسا الدولي (17.58 م) وملتقى إيسن بألمانيا (17.42 م).