تريكي: 80 بالمائة من الجزائريين يستفيدون من الأنترنيت

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. أن 80 بالمائة من الجزائريين يستفيدون من الانترنيت. مشيرا إلى التقدم المسجل في مجال رقمنة الخدمات.

وأبرز تريكي بمناسبة إنعقاد القمة الرقمية الإفريقية بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة. الخطوات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال الرقمنة والتحول الرقمي. مؤكدا أن عصرنة البريد ورقمنة القطاعات الأخرى تتقدمان بخطوات كبيرة.

كما أضاف وزير البريد، أن الجزائر تستعد لوضع كل خبراتها في هذا المجال لخدمة البلدان الإفريقية.

وقد “هنأ” رئيس مجلس إدارة الإتحاد البريدي العالمي إسحاق غنامبا ياو. الذي حضر هذا اللقاء، الجزائر على التقدم المحرز في مجال الرقمنة.

يذكر أن القمة الرقمية الإفريقية تجمع, في آن واحد حدثين تكنولوجيين آخرين. وهما معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المغاربي و صالون الاتصالات (ALVTIC). بحضور أكثر من 100 مشارك من بلدان إفريقية مختلفة، إضافة إلى نحو مائة مؤسسة ومؤسسة ناشئة.

وحسب المنظمين، فان تقارب هذه الأحداث الثلاثة، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 25 أفريل. يمثل نقطة تحول هامة في التعاون التكنولوجي “جنوب-جنوب” وترقية الابتكار في أفريقيا.

ويتضمن برنامج القمة الأفريقية الرقمية مواضيع مثل البنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والتكنولوجيا المالية