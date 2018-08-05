تريم يعول على فيغولي لإحراز كأس السوبر التركي

يواجه نادي غلطة سراي التركي، نظيره أكساهير سبور، في المباراة التي ستجمعهما أمسية اليوم الأحد، لحساب كأس السوبر التركي.

وحسب الصحافة التركية، من المنتظر أن يتواجد الدولي الجزائري سفيان فيغولي، أساسيا ضمن تشكيلة مدربه فاتح تريم، في هذه المباراة.

ويعول المدرب تريم، على الدولي الجزائري لإحراز كأس السوبر، بالنظر للمستوى الجيد الذي أبان عليه فيغولي، خلال التحضيرات الصيفية لناديه.

وبدوره، يسعى سفيان فيغولي، للبروز بقوة في هذه المباراة، لإقناع مدربه، وضمان مكانة أساسية في تشكيلة غلطة سراي، خلال الموسم المقبل.