ترينيداد وتوباغو تقرر الإعتراف رسميا بدولة فلسطين

أعلنت جمهورية ترينيداد وتوباغو عن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك في قرار اتخذته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء في ترينيداد، أمس الخميس.

وقرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد في تحقيق سلام دائم.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بورت أوف سبين، في بيان لها، إن ترينيداد وتوباغو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم.

وأضافت أنه تم تجسيد هذا الدعم بشكل منتظم من خلال تأييد ترينيداد وتوباغو لقرارات رئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن كلا من جامايكا وباربادوس أعلنتا خلال شهر أفريل الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.