تزامنا مع تألق الخضر.. “بلقبلة” يلفت الأنظار في فرنسا!

وقّع الدولي الجزائري “هريس بلقبلة” على عودة لافتة في فرنسا، وهو الذي تعرض للطرد منذ أسبوعين من طرف “جمال بلماضي”.

وتواجد متوسط الميدان في التدريبات الجماعية لناديه “بريست” بصفة طبيعية، مُحاولا تجاهل السيناريو الكارثي الذي عاشه رفقة مُحاربي الصحراء مؤخرا.

وأشارت وسائل الإعلام في “ليغزاغون” بأن صاحب الـ25 عاما تفادى للحادثة التي تسبب في حرمانه من المُشاركة في الكان 2019.

وتؤكد كل المُعطيات بأن النجم السابق للمنتخب الأولمبي، سيبقى مع أبناء “لابورغون”، خاصة وأنه سيلعب في الليغ 1 الموسم القادم.