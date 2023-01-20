تزامنا مع تساقط الثلوج وبداية فترة السياحة الشتوية بالشريعة.. الدرك ينصح ويحذر

حذرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور مستعملي الطريق الوطني رقم 37 بالبليدة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت ذات المصالح مستعملي الطريق بتفادي التنقل إلى منطقة الشريعة التي تشهد تراكم الثلوج . مع الاخذ الحيطة والحذر على مستوى بلدية الشريعة، بسبب تراكم الثلوج.

كما ان أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشريعة متواجدة في عين المكان من أجل تسهيل حركة المرور .

وأضافت مصالح الدرك عبر منشور اخر انه تزامنا مع تساقط الثلوج، وبداية فترة السياحة الشتوية، ننصح مستعملي الطريق الذين يتجهون إلى المناطق التي تشهد تساقط الثلوج على غرار منطقة الشريعة ، تيكجدة وغيرها من أجل الإستمتاع بالثلوج، وممارسة الرياضات الجبلية على غرار التزحلق.

توجه ذات المصالح عدد من النصائح لمستعملي المركبات الإمتثال لتعليمات وحداتنا في الميدان، وكذا تجنب السير في المسالك التي تشهد صعوبة السير بها ، بالإضافة إلى إحترام مخططات السير الشتوية للوجهات السياحية، الذي يتضمن قرارات الولاة بحسب خصوصية كل منطقة.