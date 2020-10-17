تزامنا مع توقيعه لواست هام.. بن رحمة يقوم بخرجة إنسانية رائعة

قام الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بخرجة إنسانية رائعة، بعد ترسيم إنتقاله لصفوف واست هام يونايتد، يوم أمس الجمعة.

وقرر الجناح الطائر، التنازل عن “منحة الوفاء” التي يمنحها ناديه السابق برينتفورد، لجميع اللاعبين الذين ينشطون معهم لفترة من الزمن.

وطالب صاحب المُراوغات السحرية، من إدارة فريقه السابق بتوزيع قيمة هذه المنحة، على عُمال النادي بالتساوي، وفقا لما كشفته “سكاي سبورتس“.

وأوضح إبن عين تموشنت، بأنه إتخذ هذا القرار كإعتراف بالخدمات الكبيرة التي قدمها له عاملوا “البيز” خلال السنوات الماضية.