تزامنا مع عيد الأضحى.. شل نشاط مشبوه لورشة إنتاج المنتجات الفلاحية والحيوانية بسطيف

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف. من معالجة قضية تتعلق بممارسة نشاط مشبوه لورشة إنتاج المنتجات الفلاحية والحيوانية.

و تمت العملية بناء على معلومات مفادها وجود شخص ببلدية قجال ولاية سطيف ينشط في هذا المجال. متخذاً في ذلك قبو سري لقيامه بخلط مواد أولية مجهولة المصدر والتركيبة. والحصول على منتجات جاهزة للبيع.

وبعد معاينة وحدة الإنتاج تم العثور على أكثر من 17000 كغ من المادة الأولية أجنبية الصنع مجهولة المصدر وأكثر من 3700 لتر من المحاليل. أكثر من 200 كغ من المساحيق كلها مجهولة التركيبة والمصدر. أين فاقت قيمتها الإجمالية مليار و 100 مليون سنتيم. الهدف من هذه الممارسات الإحتيالية تحقيق أرباح مضاعفة دون إعطاء أي أهمية لصحة الحيوان أو الإنسان.

كما أفضى التحقيق أن المواد الأولية والمنتوجات النهائية الموضبة والجاهزة للتسويق والتي لا تحمل وسم المنتوج. تم جردها وإتلافها وهذا بعد التنسيق مع مصالح التجارة والفلاحة الولاية سطيف.

العملية مكنت من توقيف شخص ومتابعته بعدة جرائم. كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وتأتي العملية، في إطار محاربة الجرائم بمختلف أشكالها، خاصة المتعلقة بالغش في المنتجات الحيوانية. والتي عرفت إقبالاً كبيراً من قبل الفلاحين لغرض تسميين المواشي تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

