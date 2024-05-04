تزامنا مع عيد الأضحى وموسم الإصطياف.. هكذا ستكون أسعار التذاكر بالنسبة للجالية

أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم السبت، أن قطاعه يسعى لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تتمثل في تذليل أسعار التذاكر بالنسبة للجالية الجزائرية، خاصة بحلول المواسم على غرار عيد الأضحى وموسم الإصطياف.

وصرح زهانة، خلال ندوة صحفية، أنه تم تقديم عدة توجيهات لمدراء النقل، تزامنا وحلول عيد الأضحى. موسم الإصطياف وموسم الحج، وهذا بغية تقديم خدمات ذات جودة وفي المستوى.

وفي رده حول سؤال بخصوص طرح الجالية الجزائرية اشكال غلاء أسعار التذاكر. أكد الوزير أن وزارته تسير وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تقضي بتخفيض أسعار التذاكر بالنسبة للجالية.

كما نوه زهانة في رده بالعروض التي تقدمها شركة الخطوط الجوية الجزائرية مشيرا إلى عرض ʺأسرةʺ الخاص بالعائلات. والذي طرحته الشركة مؤخرا.

مضيفا أن الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، من المرتقب أن تسير على نفس خطى الجوية الجزائرية وتطرح كذلك عروض تحفيزية خاصة بالجالية الوطنية.

وأبرز الوزير أنه أسدى تعليمات لمدراء النقل تقضي بإعادة تأهيل جميع المحطات البحرية التي تستقبل المصطافين والجالية الوطنية. مشيرا أن العملية في اللمسات الأخيرة، وسيشرف على زيارتها واحدة واحدة حتى يكون الاستقبالهم في احسن الظروف.

من جهة أخرى، بالنسبة لتواجد قوارب النزهة عبر الموانئ، أكد المسؤول الأول عن قطاع النقل، أن دائرته الوزارية. درست بعض الملفات التي طرحها مستثمرون في هذا المجال والذين طلبوا المرافقة بغية الحصول على تسهيلات. للإستفادة من قروض بنكية لإقتناء وسيلة النقل هذه، موضحا أنه سيتم مرافقة هؤلاء المسثمرين إلى غاية بلوغ أهدافهم.

وفي سياق آخر، شدد الوزير على ضرورة تكثيف العمليات التحسيسية عبر الموانئ وهذا بهدف الرفع من الصادرات سنة2025، ومرافقة المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف ʺحاليا موانئنا تعمل وفق ما يطلبه المصدرين والمتمثلة في ازالة العوائق التي تمكنهم من تذليل الاسعارʺ.

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