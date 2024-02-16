تزامنا مع كلمة حسن نصر الله.. “حزب الله” يستهدف تجمعات مختلفة لجنود الاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وحسب بيان “حزب الله”، فلقد تم استهداف انتشارا ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة “دوفيف” بالأسلحة الصاروخية، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.

وفي بيان اخر، تم استهداف مجموعة من ‏جنود الاحتلال الصهيوني، تتمركز في ‏موقع “راميا”، بالأسلحة الملائمة، وأكّدت إصابتها إصابة مباشرة، وإيقاع أفرادها بين ‏قتيل وجريح.‏

كما أعلن “حزب الله” في بيانين اخرين، استهدافه موقعي “‏زبدين” و”رويسات العلم” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيهما إصابات مباشرة. ‏

بالإضافة الى استهدافه بصاروخ “بركان”،موقع “المالكية”، محققين فيه إصابات مباشرة.

وجاءت هذه الاستهدافات بالتزامن مع كلام الامين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي قال إنّ هدف الاحتلال الصهيوني من قتل المدنيين، الضغط على المقاومة لتتوقف، لأن كل الضغوط منذ الـ7 من أكتوبر كان هدفها وقف جبهة الجنوب.

واكد ذات المتحدث، أنّ المقاومة لا تتحمل موضوع المس بالمدنيين ويجب أن يفهم الاحتلال الصهيوني أنه ذهب في هذا الأمر بعيدا.

وشدّد حسن نصر الله على أنّ ثمن دماء المدنيين سيكون دماءً، وليس مواقع وآليات وأجهزة تجسس صهيونية.