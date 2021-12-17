تزامنا مع نهائي الجزائر وتونس.. قطر تسجل أول 4 حالات بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الجمعة، تسجيل أول 4 إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون.

وأوضحت ذات الهيئة في بيان لها، أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت لقطريين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى.

ويخضع المصابين حاليا إلى الحجر الصحي، إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية.

ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن ثلاثة من الأفراد الأربعة المصابين بـ”أوميكرون” كانوا قد تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح كوفيد-19، وقد مر على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلق التطعيم.

وتأتي أولى حالات أوميكرون في قطر، تزامنا مع نهائي كأس العرب الذي سيجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره التونسي بملعب البيت غدا السبت على الساعة 4 بالتوقيت الجزائري.

وسيشهد هذا اللقاء حضورا جماهيريا غفيرا، خاصة وأن الأمر يتعلق بنهائي وليس بمباراة عادية.

ومن جهتها، دعت الوزارة الصحة القطرية جميع أفراد المجتمع إلى القيام بدورهم لمكافحة جائحة فيروس كورونا والالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد-19 التي اقرتها الدولة.

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اكد تيدروس أذانون غيبريسوس المدير العام لوكالة الأمم المتحدة ان المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون يمكن أن يكون قد إنتشر عبر معظم دول العالم وهذا بالرغم من أنه يتم اكتشافه بعد. ووأوضحت منظمة الصحة العالمية اليوم إنه لا يوجد أي متحور الذي يعطي كوفيد 19 انتشر حتى الآن بسرعة مثل اوميكرون. والتي من المحتمل أن جميع الدول متأثرة الآن. وأضاف أذانون غيبريسوس ان ” 77 دولة حتى الآن سجل فيها حالات الإصابة بأوميكرون، ولكن الحقيقة هي أنه من المحتمل العثور على أوميكرون في معظم البلدان على الرغم من أنه لم يتم اكتشافه بعد. وتابع ذات المسؤول ان أوميكرون ينتشر بمعدل لا نعرفه ولم نشهده مع أي دولة أخرى. كما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من هذه الأزمة. حيث اشارت إلى استخدام جميع أدوات مكافحة كوفيد الموجودة، مثل الكمامات، والتهوية المنتظمة للداخلية واحترام التباعد.