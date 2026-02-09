تزامنا ورمضان.. ضبط قرابة 6 قناطير من اللحوم الفاسدة بوهران

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة السانيا بمعية الأمن الحضري الخارجي 2500 مسكن عدل بأمن ولاية وهران، من ضبط 592 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء واللحم المفروم غير صالحة للاستهلاك البشري على إثر مراقبة لمحلين قصابة بقطاع الاختصاص.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من طرف مصالح الشرطة للحفاظ على صحة المستهلك. بالتنسيق مع الطبيب البيطري ومكتب النظافة للبلدية، تبين أن الكمية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري. لعدم احترام شروط النظافة والحفظ، والصحة العمومية، أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخصين المخالفين.

