تزامنا ومعرض IATF ..قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية الجمعة المقبل

تنظم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الجمعة بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية.

وتأتي هذه القمة في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، التي تحتضنها الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وأكد البيان أن هذه الفعالية المصغرة تتم بالشراكة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank). وبدعم من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

كما تشارك في القمة المصغرة، المنظمة تحت شعار: “وكالات ترقية الاستثمار الإفريقية في خدمة النمو المستدام عبر الابتكار، التحول الرقمي، وإدماج الاستثمار في سلاسل القيم العالمية”، أكثر من 30 وكالة إفريقية بالإضافة إلى هيئات تمويلية وخبراء دوليين.

وتهدف إلى تعزيز دور الوكالات في تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). وكذا دعم التعاون والتنسيق بين وكالات الترويج عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات رقمية لتسهيل الأعمال وحركة رؤوس الأموال. وتصميم آليات تمويل مبتكرة تراعي التحولات الرقمية والطاقوية. مع رفع قدرات الوكالات في تقييم المشاريع وتوجيهها نحو الجودة والجدوى.