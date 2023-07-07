تزامنا وموجة الحر.. وزارة الصحة  تقدم جملة من الاحتياطات

ذكرت وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة. حيث يعتبر الأطفال و المسنّون و ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ. نظرا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده بلادنا هذه الأيام.

وضمن الاحتياطات الواجب اتخاذها ذكرت وزارة الصحة:

– غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس.

– الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

– تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

– إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

– في حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث. تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.

– الاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكن ذلك.

– تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.

– تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)؛

أثناء موجة حر شديدة، الانتباه إلى الأعراض التالية:

-آلام في الرأس.

-الرغبة في التقيؤ.

-عطش شديد.

-ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف.

-تشوّش ذهني.

قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ.

يجب التصرف بسرعة:

الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية).

في انتظار وصول الإسعاف:

-نقل الشخص الذي يظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد.

-شرب الماء.

-رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.