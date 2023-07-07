تزامنا وموجة الحر.. وزارة الصحة تقدم جملة من الاحتياطات
ذكرت وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة. حيث يعتبر الأطفال و المسنّون و ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ. نظرا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده بلادنا هذه الأيام.
وضمن الاحتياطات الواجب اتخاذها ذكرت وزارة الصحة:
– غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس.
– الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.
– تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.
– إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.
– في حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث. تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.
– الاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكن ذلك.
– تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.
– تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)؛
أثناء موجة حر شديدة، الانتباه إلى الأعراض التالية:
-آلام في الرأس.
-الرغبة في التقيؤ.
-عطش شديد.
-ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف.
-تشوّش ذهني.
قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ.
يجب التصرف بسرعة:
الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية).
في انتظار وصول الإسعاف:
-نقل الشخص الذي يظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد.
-شرب الماء.
-رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.