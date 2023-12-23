تزامنا مع العطلة الشتوية .. الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا 

تزامنا مع العطلة الشتوية للتلاميذ والطلبة وضعت مصالح الدرك الوطني مخططا أمنيا من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية بهدف توفير الطمأنينة والراحة للمواطنين.

وتجسيدا لهذا المخطط، نظمت مصالح الدرك الوطني، اليوم، بتنظيم رحلة موجهة لفائدة وسائل الاعلام الوطنية الى حظيرة تيكجدة بأعالي ولاية البويرة التي اكتست حلة بيضاء.

مع السهر على توفير أسباب الراحة والطمأنينة للوافدين على هذا القطب السياحي المميز.

واوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، العقيد حمدي لعبيدي، أن المخطط الخاص بالعطلة الشتوية تضمن عدة إجراءات وتدابير احترازية من شأنها تحقيق الأهداف المسطرة ميدانيا، وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من سلطات ولائية وممثلي قطاع السياحة بالولاية.

كما سخرت في هذا الإطار الإمكانيات الضرورية لتوفير مناخ ملائم لزوار المنطقة مع التركيز على قاصدي حظيرة تيكجدة مع تكثيف الدوريات على مدار24 ساعة على مستوى الطرق المؤدية الى الحظيرة لتأمين المسالك، لاسيما في حالة تراكم الثلوج.

وأضاف أنه تم وضع مخططات مماثلة على مستوى باقي الولايات، لاسيما تلك التي تتوفر على فضاءات ومقاصد سياحية تستقطب الزوار، مذكرا بأن قيادة الدرك الوطني أطلقت حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق أثناء التقلبات الجوية.